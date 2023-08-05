Apple видалив подкасти, які раніше «забракував» Роскомнагляд

Подкасти було видалено із програми Apple Podcasts без пояснення причини.

Фото: rev.com

З Apple Podcasts були видалені подкасти видань «Медуза» і «Холод», у яких згадувалася війна між рф та Україною.

«У листі, який надійшов до редакції, компанія повідомляє, що подкаст видалено із програми Apple Podcasts. Причини рішення у цьому листі не вказано», - пише видання.

В липні Apple повідомила «Медузі» про те, що Роскомнагляд повідомив компанію про «порушення порядку розповсюдження інформації» і зажадав видалити подкаст з платформи.

Крім того, суд країни-агресора оштрафував Apple на 400 тисяч рублів (близько $4,3 тисячі) за відмову видалити «недостовірну інформацію» про війну в Україні.

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