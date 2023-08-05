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Верховний Суд висловився стосовно порядку повернення замовнику на доопрацювання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Порядок повернення повідомлення про початок будівельних робіт (С1): позиція Верховного Суду.

Кандидатам до Конституційного Суду не будуть пояснювати, чому їх визнали недоброчесними чи некомпетентними, якщо вони самі про це не попросять

Дорадча група експертів зможе відсіяти кандидатів до КСУ на етапі перевірки доброчесності та знань.

ВП ВС визначила, що обов’язковою умовою при вирішенні питання перереєстрації права власності на іпотечну нерухомість є наявність доказів отримання боржником письмової вимоги банку

Також Велика Палата зробила висновок щодо застосування закону про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Верховна Рада криміналізувала перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю

Перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю каратиметься штрафом від 1700 до 17000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

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  1. У світі

Apple видалив подкасти, які раніше «забракував» Роскомнагляд

14:21, 5 серпня 2023
Подкасти було видалено із програми Apple Podcasts без пояснення причини.
Apple видалив подкасти, які раніше «забракував» Роскомнагляд
Фото: rev.com
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З Apple Podcasts були видалені подкасти видань «Медуза» і «Холод», у яких згадувалася війна між рф та Україною.

«У листі, який надійшов до редакції, компанія повідомляє, що подкаст видалено із програми Apple Podcasts. Причини рішення у цьому листі не вказано», - пише видання.

В липні Apple повідомила «Медузі» про те, що Роскомнагляд повідомив компанію про «порушення порядку розповсюдження інформації» і зажадав видалити подкаст з платформи.

Крім того, суд країни-агресора оштрафував Apple на 400 тисяч рублів (близько $4,3 тисячі) за відмову видалити «недостовірну інформацію» про війну в Україні.

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