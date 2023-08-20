Майже дві третини українців за кордоном прагнуть повернутися додому – опитування

Багато хто з опитаних розглядають повернення додому лише після завершення війни.

Джерело фото: bbc.com

Українці, які вимушені залишатися за кордоном через збройну агресію росії, прагнуть повернутися додому, коли це буде безпечно для них та їхніх дітей.

Про це свідчать результати останнього опитування громадянській мережі «ОПОРА», проведеного в 7 країнах: США, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, Чехії, Угорщині.

Більшість респондентів (67%) однозначно стверджують, що планують повертатися в Україну. З них 12% планують зробити це найближчим часом, 20% хочуть ще почекати. 35% збираються повернутися до України після завершення війни. Не планують повертатися 18% респондентів: із них 17% хочуть залишитись у країні перебування, 1% — переїхати в іншу країну

Водночас для респондентів від 18 до 35 років найвагомішим фактором є наявність роботи (45%), а для респондентів середнього (36–50) та старшого (51+) віку на першому місці стоїть безпека. Натомість рівень медицини, освіти чи соціальний статус, мають порівняно низький пріоритет для респондентів будь-якого віку.

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