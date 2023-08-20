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Роздуми про оптимізацію функціонування судової системи: концептуалізація підходів VS рухи заради рухів

Варто зосередитись на заходах, які дозволять шляхом більш ефективного використання ресурсів (зокрема, кадрових) наявної і функціонуючої судової системи підвищити коефіцієнт її корисної дії та запропонувати суспільству розумні інтенсивні альтернативи екстенсивним революційним трансформаціям, пам’ятаючи, що незбалансоване переважання змінюваності над спадковістю (мутація) може бути не менш шкідливою, аніж незбалансована домінація спадковості над потребою у змінах (застій).

Арахамія і Третьякова внесли законопроект про грошове забезпечення військових та поліцейських

Зокрема, пропонується встановити умови, за яких військовослужбовцям, що звільняються, виплачується одноразова грошова допомога.

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  1. В Україні

Кількість постраждалих від ракетного удару в Чернігові зросла – Нацполіція

13:17, 20 серпня 2023
У Чернігові внаслідок російського ракетного удару загинуло 7 людей.
Кількість постраждалих від ракетного удару в Чернігові зросла – Нацполіція
Джерело фото: npu.gov.ua

19 серпня ворог завдав ракетного удару по центру Чернігова.

Як повідомили у Національній поліції України, станом на ранок, 20 серпня, поліцейські продовжують слідчі дії на місці трагедії. Поліція несе службу в посиленому режимі, на допомогу громадянам зорієнтовано максимальну кількість особового складу. Внаслідок ворожої атаки загинуло 7 людей, кількість поранених зросла до 148.

Раніше повідомлялося про 136 постраждалих.

«Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.

7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами», — зазначили в МВС.

Також МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

Крім того, в Чернігові росія зруйнувала дві пам'ятки архітектури. Вщент зруйновано Драматичний театр імені Т. Шевченка, пошкоджень зазнала П'ятницька церква.

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