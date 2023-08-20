Кількість постраждалих від ракетного удару в Чернігові зросла – Нацполіція

У Чернігові внаслідок російського ракетного удару загинуло 7 людей.

Джерело фото: npu.gov.ua

19 серпня ворог завдав ракетного удару по центру Чернігова.

Як повідомили у Національній поліції України, станом на ранок, 20 серпня, поліцейські продовжують слідчі дії на місці трагедії. Поліція несе службу в посиленому режимі, на допомогу громадянам зорієнтовано максимальну кількість особового складу. Внаслідок ворожої атаки загинуло 7 людей, кількість поранених зросла до 148.

Раніше повідомлялося про 136 постраждалих.

«Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.

7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами», — зазначили в МВС.

Також МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

Крім того, в Чернігові росія зруйнувала дві пам'ятки архітектури. Вщент зруйновано Драматичний театр імені Т. Шевченка, пошкоджень зазнала П'ятницька церква.

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