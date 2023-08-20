НБУ перезапускає колегіальний орган, що здійснює оверсайт індикаторів грошового та валютного ринків

Як зазначається, після формування складу Ради відновиться активна робота НБУ в частині удосконалення індикаторів (бенчмарків) грошового та валютного ринків (ІГВР).

Із п’ятниці, 18 серпня, почала функціонувати Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України. Рада замінить Комітет оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України.

Як пояснюють у НБУ, до складу цього колегіального органу входитимуть не лише працівники центрального банку, а й зовнішні члени, яких рекомендуватиме Контактна група грошового та валютного ринків.

Відповідна зміна відбулася у межах реформування та оптимізації системи колегіальних органів НБУ. Як зазначається, після формування складу Ради відновиться активна робота НБУ в частині удосконалення індикаторів (бенчмарків) грошового та валютного ринків (ІГВР). Відповідну роботу було тимчасово призупинено на початку повномасштабної війни з огляду на те, що ресурси НБУ концентрувалися довкола вирішення критичніших завдань.

Функції та повноваження Ради будуть аналогічними тим, що раніше були у Комітету. Завданням Ради є опрацювання та обговорення питань, пов’язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням ІГВР. Серед них:

оцінка репрезентативності ІГВР;

визначення та коригування методики ІГВР;

нагляд за системою внутрішнього контролю;

політика поводження з помилками;

розгляд результатів аудиту;

запобігання конфлікту інтересів;

розгляд претензій;

нагляд за контролем якості даних;

відповідність ІГВР принципам IOSCO.

Рада є консультативним органом. Будь-які рішення щодо ІГВР ухвалює Правління НБУ.

Також ми писали, що НБУ оновив порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті для пунктів обміну.

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