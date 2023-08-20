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У Києві патрульні не дали скоїти суїцид чоловікові на вулиці

20:42, 20 серпня 2023
Патрульні отримали повідомлення про скривавленого чоловіка з ножем у руках.
У Києві патрульні не дали скоїти суїцид чоловікові на вулиці
Джерело фото: Патрульна поліція

Патрульні у Деснянському районі врятували киянина, який намагався вкоротити собі віку.

Як розповіли у пресслужбі, поліцейські отримали повідомлення про скривавленого чоловіка з ножем у руках.

Інспектори, які прибули на місце, з'ясували, що до цього вчинку киянина підштовхнув сімейний конфлікт.

Патрульні наклали на руку чоловіка турнікет, щоб зупинити кровотечу та викликали медиків.

Згодом лікарі ушпиталили травмованого.

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