У Києві патрульні не дали скоїти суїцид чоловікові на вулиці

Патрульні отримали повідомлення про скривавленого чоловіка з ножем у руках.

Джерело фото: Патрульна поліція

Патрульні у Деснянському районі врятували киянина, який намагався вкоротити собі віку.

Як розповіли у пресслужбі, поліцейські отримали повідомлення про скривавленого чоловіка з ножем у руках.

Інспектори, які прибули на місце, з'ясували, що до цього вчинку киянина підштовхнув сімейний конфлікт.

Патрульні наклали на руку чоловіка турнікет, щоб зупинити кровотечу та викликали медиків.

Згодом лікарі ушпиталили травмованого.

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