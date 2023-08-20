В Киеве патрульные не дали совершить суицид мужчине на улице

Патрульные получили сообщение об окровавленном мужчине с ножом в руках.

Источник фото: Патрульная полиция

Патрульные в Деснянском районе спасли киевлянина, который пытался покончить с собой.

Как рассказали в пресс-службе, полицейские получили сообщение об окровавленном мужчине с ножом в руках.

Прибывшие на место инспекторы выяснили, что к этому поступку киевлянина подтолкнул семейный конфликт.

Патрульные наложили на руку мужчину турникет, чтобы остановить кровотечение и вызвали медиков.

Со временем врачи госпитализировали травмированного.

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