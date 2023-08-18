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НБУ оновив порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті для пунктів обміну

14:30, 18 серпня 2023
Вони набирають чинності з 19 серпня.
НБУ оновив порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті для пунктів обміну
Зображення: freepik.com

Національний банк вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. Вони набирають чинності з 19 серпня.

По-перше, розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися в касі банку, небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці:

  1. Інформацією про юридичну особу – банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера  телефону «гарячої лінії» (за наявності), адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності) для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи;
  2. Контактною інформацією Національного банку із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної «гарячої лінії», адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного інтернет-представництва для подання звернень клієнтів банку, небанківської установи до Національного банку.

У НБУ зазначають, що ці зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій.

По-друге, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.

Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2023 року № 102 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

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