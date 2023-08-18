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  1. В Украине

НБУ обновил порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте для пунктов обмена

14:30, 18 августа 2023
Они вступают в силу с 19 августа.
НБУ обновил порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте для пунктов обмена
Изображение: freepik.com

Национальный банк вносит изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте. Они вступают в силу с 19 августа.

Во-первых, расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского финансового учреждения и оператора почтовой связи, их обособленных подразделений, пункта обмена валюты в доступном для обзора клиентами месте:

  1. Информацией о юридическом лице – банке или небанковском учреждении, с указанием местоположения, номера телефона или номера телефона «горячей линии» (при наличии), адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу (при наличии) для представления обращений клиентов в банк, небанковское учреждение;
  2. Контактной информацией Национального банка с указанием местопребывания, номера телефона универсальной «горячей линии», адреса электронной почты, ссылки на страницу официального интернет-представительства для представления обращений клиентов банка, небанковского учреждения в Национальный банк.

В НБУ отмечают, что эти изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или для информирования о нарушениях во время валютно-обменных операций.

Во-вторых, физическим лицам-нерезидентам предоставлена возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.

Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2023 № 102 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

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