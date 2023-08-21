Руководство ГСА своими действиями может заблокировать проведение открытого конкурса в Киевский апелляционный суд, – комментарий Ярослава Головачева

Председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев: «Создается впечатление, что руководство ГСА или не имеет представления, как работает суд апелляционной инстанции, или же в его решении инициировать вопрос о командировке одного судьи присутствует какая-то другая составляющая, или вообще это только первый шаг к блокированию проведения конкурсного отбора судей на вакантные должности судей Киевского апелляционного суда».

Как известно, в июне возобновила работу Высшая квалификационная комиссия судей, которая уже планирует свою работу по заполнению вакансий в судах. В частности, на ноябрь-декабрь можно ожидать конкурс в апелляционные суды с участием в этой процедуре нового Общественного совета добропорядочности. А пока «конкурсное» назначение судей не заработало, вопрос дефицита кадров решается путем временных командировок, что, конечно, не является полноценным решением проблемы.

В этой процедуре играет свою роль и Государственная судебная администрация, которая делает в ВККС представление о командировке судей. Однако, как оказывается, делает это достаточно своеобразно, в частности, вопреки действительным потребностям и без согласования с коллективами судов.

Почему в дальнейшем такая деятельность ГСА может заблокировать проведение конкурсов по полноценной процедуре и создать риски, по которым такой «схемой» могут воспользоваться те, кто не заинтересован в отборе судей путем проведения открытого конкурса, «Судебно-юридической газете» в комментарии рассказал глава Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев.

На сайте ВККС появилась новость о том, что 30 августа 2023 года ВККС будет рассматривать вопрос о командировке в Киевский апелляционный суд 1 судьи в порядке временного перевода. Такое сообщение выглядит довольно странно, ведь мы знаем, что только за этот год из Вашего суда в отставку уволилось 18 судей. Расскажите, чем вызвана необходимость командировки в Киевский апелляционный суд 1 судьи.

В июле этого года Государственная судебная администрация Украины обратилась в Киевский апелляционный суд с просьбой сообщить, есть ли необходимость в командировке судей именно в Киевский апелляционный суд.

Киевский апелляционный суд уведомил ГСА о том, что вопрос командировки судей в порядке временного перевода для Киевского апелляционного суда не актуален. Мы просили не инициировать вопрос о командировке судей именно в Киевский апелляционный суд, поскольку считаем такие временные меры в условиях возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины малоэффективными.

Я считаю, что решить проблему нагрузки на судей Киевского апелляционного суда нужно только путем замещения вакантных должностей судей, отобранных Высшей квалификационной комиссией судей Украины на открытом конкурсе.

И об этом мы также уведомили Государственную судебную администрацию Украины.

Поскольку ВККС возобновила свою работу, недавно избран новый состав Общественного совета добропорядочности, в ближайшее время (по информации ВККС, уже где-то в ноябре-декабре) ожидается объявление нового конкурса на должности судей апелляционных судов, то необходимо отобрать судей установленным законом способом, а не искать временные и малоэффективные решения.

Поэтому мы были откровенно удивлены, когда ГСА, несмотря на позицию Киевского апелляционного суда, решила инициировать вопрос о командировке одного судьи в Киевский апелляционный суд.

При этом никаких правовых оснований для инициирования Государственной судебной администрацией Украины рассмотрения этого вопроса Высшей квалификационной комиссией судей Украины на сегодняшний день не существует.

Даже если предположить, что Государственная судебная администрация Украины таким основанием определила чрезмерный уровень судебной нагрузки в Киевском апелляционном суде, в соответствующем сообщении ГСА должно быть указано количество судей, которое позволит урегулировать нагрузку (с учетом специализации судей). Это требование пункта 4 Раздела II Порядка командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), утвержденного Решением Высшего совета правосудия №54/0/15-17 от 24.01.2017.

У меня возникает риторический вопрос, каким образом перевод в Киевский апелляционный суд одного судьи позволит нам урегулировать уровень нагрузки в нашем суде?

Очевидно, что командировка одного судьи никоим образом не может урегулировать уровень нагрузки в таком крупном суде, как Киевский апелляционный суд.

Инициирование вопроса о командировке одного судьи в суд апелляционной инстанции, в котором пересмотр судебных решений судов первой инстанции осуществляется коллегией судей в составе трех судей, и в котором полностью сформированы постоянно действующие коллегии судей, как в Киевском апелляционном суде, не только не решает проблему с нагрузкой , но и сразу создает проблему, как организовать работу такого судьи в случае его перевода.

В этом вопросе есть еще одна составляющая – она морально-этического характера. Почему я никогда не злоупотреблял тем, чтобы инициировать вопрос о временной командировке судей в наш суд? Я четко понимал и понимаю, что кадровая проблема существует во всех апелляционных судах, есть суды, где ситуация намного сложнее, чем у нас, и эта ситуация в регионах существенно углубляется. И забрать в такой ситуации хотя бы одного судью было бы неправильно по отношению к моим коллегам из других регионов Украины. Я считаю, по меньшей мере, нечестным решать проблему с нагрузкой на судей Киевского апелляционного суда за счет увеличения нагрузки на другие апелляционные суды Украины в таких непростой период времени.

Более того, я предполагаю, что такие действия Государственной судебной администрации Украины создают искусственные условия для того, чтобы заблокировать или ограничить в будущем проведение конкурса в Киевский апелляционный суд.

Все очень просто и с виду «законно». Объясню, как это можно сделать.

Предельная численность судей Киевского апелляционного суда – 145 должностей, фактическая численность судей сегодня – 78.

Если Государственная судебная администрация Украины, накануне объявления ВККС конкурса на занятие вакантных должностей в Киевском апелляционном суде, просто посылает в ВККС сообщение о необходимости рассмотрения вопроса о командировке в Киевский апелляционный суд, например, 67 судей (количество вакансий в суде) или 30 судей, то ВККС согласно Порядку обязана объявить о начале процедуры командировки судей на все эти должности.

При таких обстоятельствах объявить конкурс об отборе судей в Киевский апелляционный суд на это количество должностей уже невозможно, ведь эти должности будут заняты под другую процедуру (процедуру временной командировки). Тогда конкурс как таковой вообще блокируется.

Есть опасения, что такой «схемой» могут воспользоваться те, кто не заинтересован в отборе судей в Киевский апелляционный суд путем проведения открытого конкурса, а командировочную процедуру судей попытаются использовать для того, чтобы обойти установленную законом конкурсную процедуру отбора судей.

Создается впечатление, что руководство Государственной судебной администрации Украины или не имеет представления, как работает суд апелляционной инстанции, или же в его решении инициировать вопрос о командировке в Киевский апелляционный суд одного судьи присутствует какая-то другая составляющая, или вообще это только первый шаг к блокированию проведения конкурсного отбора судей в вакантные должности судей Киевского апелляционного суда.

Более того, поступление таких, безосновательных, уведомлений от Государственной судебной администрации Украины о необходимости командировки судей обязывает Высшую квалификационную комиссию судей Украины объявить о начале командировочной процедуры и запустить эту трудоемкую процедуру, а это создает для ВККС дополнительную нагрузку и отвлекает орган государственной власти от выполнение более приоритетных задач, которые перед ним поставлены.

Автор: Наталья Мамченко

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