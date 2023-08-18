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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объявили конкурс на 8 должностей прокуроров

В частности, ищут 7 прокуроров на должности в отделы управления процессуального руководства, а также поддержки публичного обвинения и представительства в суде.

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объявили конкурс на 8 должностей прокуроров

13:59, 18 августа 2023
В частности, ищут 7 прокуроров на должности в отделы управления процессуального руководства, а также поддержки публичного обвинения и представительства в суде.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объявили конкурс на 8 должностей прокуроров

Конкурсная комиссия приняла решение начать открытый конкурс по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщили в САП, отбор будут производить на должности прокуроров отделов управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде (сейчас 7 вакантных должностей) и прокурора аналитически-статистического отдела (1 вакантная должность).

Требования к кандидатам определены в ч. 5 статьи 27 Закона «О прокуратуре», а именно это высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 5 лет и владение государственным языком.

Кандидаты должны подать следующие документы в соответствии с п. 4.2 Порядка проведения открытого конкурса по отбору кандидатов на должность прокуроров САП от 10 августа 2023 года:

– письменное заявление об участии;

– анкету с вклеенной фотографией (3,5 х 4,5 см) и автобиографию;

– копии паспорта гражданина Украины и документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

– копию документов об образовании, ученой степени, ученом звании;

– копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования по состоянию на момент объявления конкурса для подтверждения наличия стажа работы в области права не менее 5 лет;

– справку о допуске к государственной тайне (при наличии);

– копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);

– медицинскую справку о прохождении обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ (форма № 100-2/о);

– письменное согласие на сбор, хранение и использование информации;

– заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка;

– копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год

– декларацию добродетели и родственных связей.

Также кандидаты должны представить копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком.

Кандидаты представляют полный пакет документов лично или по электронной почте в период с 21 августа по 4 сентября 2023 года включительно.

Личный прием документов будет осуществляться с 21 августа по 4 сентября 2023 года в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу: 04050, г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81-Б, аудитория 106.

Документы представляются путем отправки в электронной форме по адресу электронной почты конкурсной комиссии: [email protected].

Конечный срок подачи документов в электронной форме – 18 ч. 00 мин. 4 сентября 2023 года.

Каждый электронный документ должен быть сохранен отдельным файлом в формате PDF. В имени файла указываются фамилия, инициалы и год рождения подающего документы, название документа (образец: «Петренко И.И. 1975. Копия паспорта гражданина Украины»).

Отсканированные копии документов должны быть качественно изготовлены, доступны для чтения, полно и четко отображать информацию и сведения, внесенные в них, независимо от содержания такой информации.

Лицо удостоверяет правильность электронных документов, которые она посылает органу, квалифицированной электронной подписью.

Информация о лицах, допущенных к участию в открытом конкурсе, дате, времени и месте проведения тестирований и собеседований, рейтинговые списки кандидатов будут обнародованы на официальном вебсайте Офиса Генерального прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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