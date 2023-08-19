Фильм «Барби» стал самой успешной лентой Warner Bros. Pictures в Украине

«Барби» собрала в украинском прокате более 110 млн грн.

Источник фото: Warner Bros. Pictures

Фильм Греты Гервиг «Барби» стал самой успешной лентой Warner Bros. Pictures в Украине, собрав в прокате более 110 млн. грн. Об этом сообщили в «Forbes» со ссылкой на кинодистрибьюторскую компанию Kinomania.

Прокат фильма стартовал 20 июля и продолжается по сей день. Отмечается, что бокс-офис позволил «Барби» обогнать предыдущего рекордсмена Warner Bros. Pictures в Украине – «Аквамен». Фильм режиссера Джеймса Вана с Джейсоном Момоа в главной роли стартовал в национальном прокате в декабре 2018 года. Его финальные кассовые сборы составили 108,7 млн грн.

«Барби» вышла в те же выходные, что и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Эта комбинация премьер получила название «Барбигеймер».

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