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  1. Суспільство

Фільм «Барбі» став найуспішнішою стрічкою Warner Bros. Pictures в Україні

08:38, 19 серпня 2023
«Барбі» зібрала в українському прокаті понад 110 млн грн.
Фільм «Барбі» став найуспішнішою стрічкою Warner Bros. Pictures в Україні
Джерело фото: Warner Bros. Pictures

Фільм Ґрети Ґервіґ «Барбі» став найуспішнішою стрічкою Warner Bros. Pictures в Україні, зібравши у прокаті понад 110 млн грн. Про це повідомили у «Forbes» з посиланяннм на кінодистрибʼюторську компанію Kinomania.

Прокат фільму стартував 20 липня і триває досі. Зазначається, що бокс-офіс дозволив «Барбі» обігнати попереднього рекордсмена Warner Bros. Pictures в Україні – «Аквамен». Фільм режисера Джеймса Вана з Джейсоном Момоа в головній ролі стартував у національному прокаті в грудні 2018 року. Його фінальні касові збори сягнули 108,7 млн грн.

«Барбі» вийшла у ті ж вихідні, що й «Оппенгеймер» Крістофера Нолана. Ця комбінація премʼєр отримала назву «Барбігеймер». 

Також ми писали, який фільм українці дивляться більше: «Барбі» проти «Оппенгеймера».

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