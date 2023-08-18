У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі оголосили конкурс на 8 посад прокурорів

Зокрема, шукають 7 прокурорів на посади у відділи управління процесуального керівництва, а також підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді.

Конкурсної комісія ухвалила рішення розпочати відкритий конкурс з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомили у САП, відбір будуть здійснювати на посади прокурорів відділів управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді (наразі 7 вакантних посад) та прокурора аналітично-статистичного відділу (1 вакантна посада).

Вимоги до кандидатів визначені у ч. 5 статті 27 Закону «Про прокуратуру», а саме це вища юридична освіта, стаж роботи в галузі права не менше 5 років та володіння державною мовою.

Кандидати мають подати такі документи відповідно до п. 4.2 Порядку проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів САП від 10 серпня 2023 року:

– письмову заяву про участь;

– анкету з вклеєною фотокарткою (3,5 х 4,5 см) та автобіографію;

– копії паспорта громадянина України та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

– копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

– копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування станом на момент оголошення конкурсу для підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше 5 років;

– довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (форма № 100-2/о);

– письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації;

– заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини;

– копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

– декларацію доброчесності і родинних зв’язків.

Також кандидати мають подати копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Кандидати подають повний пакет документів особисто або електронною поштою у період з 21 серпня по 4 вересня 2023 року включно.

Особистий прийом документів здійснюватиметься з 21 серпня по 4 вересня 2023 року в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв за адресою: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б, аудиторія 106.

Документи подаються шляхом надсилання в електронній формі на адресу електронної пошти конкурсної комісії: [email protected].

Кінцевий термін подання документів в електронній формі – 18 год 00 хв 4 вересня 2023 року.

Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються прізвище, ініціали та рік народження особи, яка подає документи, назва документа (зразок: «Петренко І.І. 1975. Копія паспорта громадянина України»).

Відскановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Особа засвідчує правильність електронних документів, які вона насилає органу, кваліфікованим електронним підписом.

Інформація про осіб, допущених до участі у відкритому конкурсі, дату, час і місце проведення тестувань та співбесід, рейтингові списки кандидатів буде оприлюднюватися на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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