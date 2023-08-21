Керівництво ДСА своїми діями може заблокувати проведення відкритого конкурсу до Київського апеляційного суду, – коментар Ярослава Головачова

Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов: «Складається враження, що керівництво ДСА або не має уявлення, як працює суд апеляційної інстанції, або ж у його рішенні ініціювати питання про відрядження одного судді присутня якась інша складова, або взагалі це лише перший крок до блокування проведення конкурсного добору суддів на вакантні посади суддів Київського апеляційного суду».

Як відомо, у червні відновила свою роботу Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка вже планує свою роботу із заповнення вакансій в судах. Зокрема, на листопад-грудень можна очікувати конкурс до апеляційних судів за участі в цій процедурі нової Громадської ради доброчесності. А поки «конкурсне» призначення суддів не запрацювало, питання дефіциту кадрів вирішується шляхом тимчасових відряджень, що, звичайно, не є повноцінним вирішенням проблеми.

У цій процедурі відіграє свою роль й Державна судова адміністрація, яка робить до ВККС подання щодо відрядження суддів. Однак, як виявляється, робить вона це досить своєрідно, зокрема, всупереч дійсним потребам і без погодження з колективами судів.

Чому у подальшому така діяльність ДСА може заблокувати проведення конкурсів за повноцінною процедурою і створити ризики, за яких такою «схемою» можуть скористатись ті, хто не зацікавлений у доборі суддів шляхом проведення відкритого конкурсу, «Судово-юридичній газеті» у коментарі розповів голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов.

На сайті ВККС з’явилась новина про те, що 30 серпня 2023 року ВККС розглядатиме питання про відрядження до Київського апеляційного суду 1 судді в порядку тимчасового переведення. Таке повідомлення виглядає досить дивно, адже ми знаємо, що лише за цей рік з Вашого суду у відставку звільнилось аж 18 суддів. Розкажіть, чим викликана необхідність відрядження до Київського апеляційного суду 1 судді.

У липні цього року Державна судова адміністрація України звернулась до Київського апеляційного суду з проханням повідомити, чи є необхідність у відрядженні суддів саме до Київського апеляційного суду.

Київський апеляційний суд повідомив ДСА про те, що питання відрядження суддів в порядку тимчасового переведення для Київського апеляційного суду не є актуальним. Ми просили не ініціювати питання про відрядження суддів саме до Київського апеляційного суду, оскільки вважаємо такі тимчасові заходи в умовах відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України малоефективними.

Я вважаю, що вирішити проблему навантаження на суддів Київського апеляційного суду потрібно лише шляхом заміщення вакантних посад суддів, відібраних Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на відкритому конкурсі.

І про це ми також повідомили Державну судову адміністрацію України.

Оскільки ВККС відновила свою роботу, нещодавно обрано новий склад Громадської ради доброчесності, найближчим часом (за інформацією ВККС, вже десь у листопаді-грудні) очікується оголошення нового конкурсу на посади суддів апеляційних судів, то необхідно відібрати суддів у встановлений законом спосіб, а не шукати тимчасових та малоефективних рішень.

А тому, ми були відверто здивовані, коли ДСА, незважаючи на позицію Київського апеляційного суду, вирішила ініціювати питання про відрядження одного судді до Київського апеляційного суду.

При цьому, жодних правових підстав, для ініціювання Державною судовою адміністрацією України розгляду цього питання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на сьогодні не існує.

Навіть, якщо припустити, що Державна судова адміністрація України такою підставою визначила надмірний рівень судового навантаження у Київському апеляційному суді, у відповідному повідомленні ДСА має бути зазначено кількість суддів, яка дозволить врегулювати навантаження (з урахуванням спеціалізації суддів). Це вимога пункту 4 Розділу ІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя №54/0/15-17 від 24.01.2017.

У мене виникає риторичне питання, яким чином переведення до Київського апеляційного суду одного судді дозволить нам врегулювати рівень навантаження у нашому суді?

Є очевидно зрозумілим, що відрядження одного судді жодним чином не може врегулювати рівень навантаження у такому великому суді, як Київський апеляційний суд.

Ініціювання питання про відрядження одного судді до суду апеляційної інстанції, в якому перегляд судових рішень судів першої інстанції здійснюється колегією суддів у складі трьох суддів, і в якому повністю сформовані постійно діючі колегії суддів, як у Київському апеляційному суді, не лише не вирішує проблему із навантаженням, а й одразу створює проблему, як організувати роботу такого судді у разі його переведення.

У цьому питанні є ще одна складова – вона морально-етичного характеру. Чому я ніколи не зловживав тим, щоб ініціювати питання про тимчасове відрядження суддів до нашого суду? Я чітко розумів і розумію, що кадрова проблема існує у всіх апеляційних судах, є суди, де ситуація набагато складніша ніж у нас і ця ситуація в регіонах суттєво поглиблюється. І забрати в такій ситуації хоча б одного суддю було б неправильним по відношенню до моїх колег із інших регіонів України. Я вважаю, по меншій мірі, нечесним вирішувати проблему з навантаженням на суддів Київського апеляційного суду за рахунок збільшення навантаження на інші апеляційні суди України в таких непростий період часу.

Більше того, я припускаю, що такі дії Державної судової адміністрації України створюють штучні умови для того, щоб заблокувати або суттєво обмежити у майбутньому проведення конкурсу до Київського апеляційного суду.

Все дуже просто і на вигляд «законно». Поясню, як це можна це зробити.

Гранична чисельність суддів Київського апеляційного суду - 145 посад, фактична чисельність суддів на сьогодні – 78.

Якщо Державна судова адміністрація України, напередодні оголошення ВККС конкурсу на зайняття вакантних посад у Київському апеляційному суді, просто надсилає до ВККС повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження до Київського апеляційного суду, наприклад, 67 суддів (кількість вакансій у суді) чи 30 суддів, то ВККС згідно Порядку зобов’язана оголосити про початок процедури відрядження суддів на всі ці посади.

За таких обставин, оголосити конкурс про добір суддів у Київський апеляційний суд на цю кількість посад вже неможливо, адже ці посади будуть зайняті під іншу процедуру (процедуру тимчасового відрядження). Тоді конкурс як такий взагалі блокується.

Є побоювання, що такою «схемою» можуть скористуватись ті, хто не зацікавлений у доборі суддів у Київський апеляційний суд шляхом проведення відкритого конкурсу, а процедуру відрядження суддів спробують використати для того, щоб оминути встановлену законом конкурсну процедуру добору суддів.

Складається враження, що керівництво Державної судової адміністрації України або не має уявлення, як працює суд апеляційної інстанції, або ж у його рішенні ініціювати питання про відрядження до Київського апеляційного суду одного судді присутня якась інша складова, або взагалі це лише перший крок до блокування проведення конкурсного добору суддів на вакантні посади суддів Київського апеляційного суду.

Більше того, надходження таких, безпідставних, повідомлень від Державної судової адміністрації України про необхідність відрядження суддів зобов’язує Вищу кваліфікаційну комісію суддів України оголосити про початок процедури відрядження та запустити цю трудомістку процедуру, а це створює для ВККС додаткове навантаження і відволікає орган державної влади від виконання більш пріоритетних завдань, які перед ним поставлені.

Автор: Наталя Мамченко

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