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НБУ перезапускает коллегиальный орган, осуществляющий оверсайт индикаторов денежного и валютного рынков

14:20, 20 августа 2023
Как отмечается, после формирования состава Совета возобновится активная работа НБУ в части усовершенствования индикаторов (бенчмарков) денежного и валютного рынков (ИДВР).
НБУ перезапускает коллегиальный орган, осуществляющий оверсайт индикаторов денежного и валютного рынков

С пятницы, 18 августа, начал функционировать Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины. Совет заменит Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка Украины.

Как объясняют в НБУ, в состав этого коллегиального органа будут входить не только работники центрального банка, но и внешние члены, которых рекомендует Контактная группа денежного и валютного рынков.

Соответствующее изменение произошло в рамках реформирования и оптимизации системы коллегиальных органов НБУ. Как отмечается, после формирования состава Совета возобновится активная работа НБУ в части усовершенствования индикаторов (бенчмарков) денежного и валютного рынков (ИДВР). Соответствующая работа была временно приостановлена в начале полномасштабной войны ввиду того, что ресурсы НБУ сконцентрировались вокруг решения более критических задач.

Функции и полномочия Совета будут аналогичны тем, что ранее были у Комитета. Задачей Совета является проработка и обсуждение вопросов, связанных с определением, расчетом и обнародованием ИДВР. Среди них:

  • оценка репрезентативности ИДВР;
  • определение и корректировка методики ИДВР;
  • надзор за системой внутреннего контроля;
  • политика обращения с ошибками;
  • рассмотрение результатов аудита;
  • предотвращение конфликта интересов;
  • рассмотрение претензий;
  • надзор за контролем качества данных;
  • соответствие ИДВР принципам IOSCO.

Совет является консультативным органом. Любые решения по ИДВР принимает Правление НБУ.

Также мы писали, что НБУ обновил порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте для пунктов обмена.

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