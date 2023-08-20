НБУ перезапускает коллегиальный орган, осуществляющий оверсайт индикаторов денежного и валютного рынков

С пятницы, 18 августа, начал функционировать Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины. Совет заменит Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка Украины.
Как объясняют в НБУ, в состав этого коллегиального органа будут входить не только работники центрального банка, но и внешние члены, которых рекомендует Контактная группа денежного и валютного рынков.
Соответствующее изменение произошло в рамках реформирования и оптимизации системы коллегиальных органов НБУ. Как отмечается, после формирования состава Совета возобновится активная работа НБУ в части усовершенствования индикаторов (бенчмарков) денежного и валютного рынков (ИДВР). Соответствующая работа была временно приостановлена в начале полномасштабной войны ввиду того, что ресурсы НБУ сконцентрировались вокруг решения более критических задач.
Функции и полномочия Совета будут аналогичны тем, что ранее были у Комитета. Задачей Совета является проработка и обсуждение вопросов, связанных с определением, расчетом и обнародованием ИДВР. Среди них:
- оценка репрезентативности ИДВР;
- определение и корректировка методики ИДВР;
- надзор за системой внутреннего контроля;
- политика обращения с ошибками;
- рассмотрение результатов аудита;
- предотвращение конфликта интересов;
- рассмотрение претензий;
- надзор за контролем качества данных;
- соответствие ИДВР принципам IOSCO.
Совет является консультативным органом. Любые решения по ИДВР принимает Правление НБУ.
Также мы писали, что НБУ обновил порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте для пунктов обмена.
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