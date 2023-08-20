НБУ перезапускает коллегиальный орган, осуществляющий оверсайт индикаторов денежного и валютного рынков

Как отмечается, после формирования состава Совета возобновится активная работа НБУ в части усовершенствования индикаторов (бенчмарков) денежного и валютного рынков (ИДВР).

С пятницы, 18 августа, начал функционировать Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины. Совет заменит Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка Украины.

Как объясняют в НБУ, в состав этого коллегиального органа будут входить не только работники центрального банка, но и внешние члены, которых рекомендует Контактная группа денежного и валютного рынков.

Соответствующее изменение произошло в рамках реформирования и оптимизации системы коллегиальных органов НБУ. Как отмечается, после формирования состава Совета возобновится активная работа НБУ в части усовершенствования индикаторов (бенчмарков) денежного и валютного рынков (ИДВР). Соответствующая работа была временно приостановлена в начале полномасштабной войны ввиду того, что ресурсы НБУ сконцентрировались вокруг решения более критических задач.

Функции и полномочия Совета будут аналогичны тем, что ранее были у Комитета. Задачей Совета является проработка и обсуждение вопросов, связанных с определением, расчетом и обнародованием ИДВР. Среди них:

оценка репрезентативности ИДВР;

определение и корректировка методики ИДВР;

надзор за системой внутреннего контроля;

политика обращения с ошибками;

рассмотрение результатов аудита;

предотвращение конфликта интересов;

рассмотрение претензий;

надзор за контролем качества данных;

соответствие ИДВР принципам IOSCO.

Совет является консультативным органом. Любые решения по ИДВР принимает Правление НБУ.

Также мы писали, что НБУ обновил порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте для пунктов обмена.

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