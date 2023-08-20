Число пострадавших от ракетного удара в Чернигове возросло – Нацполиция

19 августа враг нанес ракетный удар по центру Чернигова.
Как сообщили в Национальной полиции Украины, по состоянию на утро, 20 августа, полицейские продолжают следственные действия на месте трагедии. Полиция несет службу в усиленном режиме, на помощь гражданам сориентировано максимальное количество личного состава. В результате вражеской атаки погибли 7 человек, количество раненых возросло до 148.
Ранее сообщалось о 136 пострадавших.
«Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города.
7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.
Искренние соболезнования семьям погибших. Грустим вместе с вами», — отметили в МВД.
Также МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.
Кроме того, в Чернигове россия разрушила два памятника архитектуры. Разрушен Драматический театр имени Т. Шевченко, повреждения получила Пятницкая церковь.
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