Число пострадавших от ракетного удара в Чернигове возросло – Нацполиция

В Чернигове в результате российского ракетного удара погибли 7 человек.

Источник фото: npu.gov.ua

19 августа враг нанес ракетный удар по центру Чернигова.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, по состоянию на утро, 20 августа, полицейские продолжают следственные действия на месте трагедии. Полиция несет службу в усиленном режиме, на помощь гражданам сориентировано максимальное количество личного состава. В результате вражеской атаки погибли 7 человек, количество раненых возросло до 148.

Ранее сообщалось о 136 пострадавших.

«Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города.

7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

Искренние соболезнования семьям погибших. Грустим вместе с вами», — отметили в МВД.

Также МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.

Кроме того, в Чернигове россия разрушила два памятника архитектуры. Разрушен Драматический театр имени Т. Шевченко, повреждения получила Пятницкая церковь.

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