Головне питання — F-16: Зеленський прибув до Нідерландів

Володимир Зеленський разом з першою леді та командою після візиту до Швеції прибули до Нідерландів.

Фото: Офіс Президента

20 серпня Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою і командою прибули з візитом до Нідерлндів. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

Головне питання, яке обговорюватимуть - поставки Україні сучасних винищувачів F-16.

"Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте", - повідомив Президент.

Також на порядку денному:

глобальний саміт миру;

Формула миру;

притягнення країни-терориста рф до відповідальності.

Напередодні Президент був у Швеції.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.