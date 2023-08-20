Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Банк відмовив у відкритті рахунку на грошову допомогу, вимагаючи наявності смартфона і цифрового підпису: що вирішила Велика Палата

Позивач вказав на незаконність відмови банківських установ у відкритті йому банківського рахунку для «єПідтримки» шляхом використання смартфона, який позивач мати не зобов'язаний.

Верховна Рада може збільшити строк адміністративного затримання кривдників у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції

Зокрема пропонується збільшити до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису.

Видатки прокуратури віднесли до першочергових для Держказначейства

Їх прирівняли за статусом до видатків на національну безпеку і оборону.

Верховний Суд вказав на недопустимість дискримінації суб’єкта владних повноважень як сторони публічно-правового спору

Суб’єкти владних повноважень, зокрема органи виконавчої влади, не можуть зазнавати дискримінації під час участі як сторона у процесі вирішення у суді публічно-правових спорів, - позиція Верховного Суду.

Кабмін розширив підстави евакуації автомобілів, – тепер забрати авто зможуть за зупинку на місці для електрокарів

А заблокувати колеса – у разі використання номерів ЗСУ без належних підстав.

  1. В Україні
  2. / У світі

Головне питання — F-16: Зеленський прибув до Нідерландів

13:39, 20 серпня 2023
Володимир Зеленський разом з першою леді та командою після візиту до Швеції прибули до Нідерландів.
Головне питання — F-16: Зеленський прибув до Нідерландів
Фото: Офіс Президента

20 серпня Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою і командою прибули з візитом до Нідерлндів. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

Головне питання, яке обговорюватимуть - поставки Україні сучасних винищувачів F-16. 

"Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте", - повідомив Президент. 

Також на порядку денному:

  • глобальний саміт миру;
  • Формула миру;
  • притягнення країни-терориста рф до відповідальності.

Напередодні Президент був у Швеції. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Ірина Косцова
    Ірина Косцова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду