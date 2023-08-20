Головне питання — F-16: Зеленський прибув до Нідерландів

20 серпня Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою і командою прибули з візитом до Нідерлндів. Про це глава держави повідомив у Телеграм.
Головне питання, яке обговорюватимуть - поставки Україні сучасних винищувачів F-16.
"Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте", - повідомив Президент.
Також на порядку денному:
- глобальний саміт миру;
- Формула миру;
- притягнення країни-терориста рф до відповідальності.
Напередодні Президент був у Швеції.
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