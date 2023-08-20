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  1. В Украине

В Пенсионном фонде сообщили, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры от 70 лет

19:40, 20 августа 2023
Пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, установлена ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 гривен.
В Пенсионном фонде сообщили, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры от 70 лет

В Пенсионном фонде напомнили, что украинцы по достижении определенного возраста имеют право не только на пенсию, но и на прибавки к основной выплате. Речь идет о пенсионерах от 70 лет.

Кроме возраста, есть еще условие получения доплаты.

Так, право на доплату имеют те граждане, чей общий размер пенсии не превышает 10 340,35 грн (это размер средней заработной платы в Украине, применяемый для исчисления пенсии за 2020 год). Именно с 2020 года пенсионерам начали доплачивать за возраст.

С 1 апреля 2020 года лицам, достигшим 80 лет, устанавливается доплата к пенсии в размере до 500 гривен, но в результате весенней индексации в 2022 году эта сумма возросла до 570 гривен. При индексации в марте 2023 года эта доплата не пересматривалась и осталась на прежнем уровне. Также с 1 октября 2022 года пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, установлена ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 гривен.

Не обошли стороной и пенсионеров в возрасте от 75 лет. Им доплата в сумме 456 гривен установлена с октября 2021.

Ранее сообщалось, будет ли польский стаж работы учтен при назначении пенсии в Украине. 

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