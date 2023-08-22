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Как оформить доверенность на получение пенсии во время войны: разъяснение

15:47, 22 августа 2023
Украинцам ответили на главные вопросы по оформлению доверенности на получение пенсии во время войны.
Как оформить доверенность на получение пенсии во время войны: разъяснение

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, как оформить доверенность на получение пенсии во время войны. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно действующему законодательству доверенность на получение пенсии удостоверяется нотариусом или уполномоченным на это должностным лицом органа местного самоуправления, где нет нотариуса. Если речь о военнослужащем или другом лице, находящемся на лечении в госпитале, санатории и другом военно-лечебном учреждении, доверенность может быть удостоверена начальником этого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом. Если речь идет о члене семьи военнослужащего, документ может удостоверить его командир (начальник) части, соединения, учреждения или учреждения. В то же время, для человека, находящегося в месте лишения свободы, может удостоверить тамошний начальник.

Что обязательно указывается в документе?

Как правило, в доверенности указывается:

место и дата составления;

срок действия;

сведения о доверителе и представителе: фамилия, имя, отчество, адрес;

объем полномочий представителя (четко определенный перечень юридических действий, которые поверенный может совершать от имени доверителя).

Доверенность без указания даты ее совершения считается недействительной.

Каков срок действия доверенности и можно ли отменить ее досрочно?

Срок действия доверенности определяет сам доверитель, например, один, три или пять лет.

Следует отметить, что лицо, выдавшее доверенность, имеет право отменить его в любое время, после чего сообщить об этом тому, кому поручали получение пенсии, и выдающее ее учреждение.

Сколько стоит услуга для военнослужащих?

Военнослужащие освобождаются от уплаты средств за регистрацию доверенности, удостоверенной лицом, которое в условиях военного положения в соответствии с законодательством вправе его удостоверять, в Едином реестре с выдачей об этом выписки.

Образец доверенности на получение пенсии можно скачать по ссылке.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры от 70 лет.

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