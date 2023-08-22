Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими

Це третій випадок у світовій історії.

Джерело фото: loda.gov.ua

Україна ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива.

«Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених», — повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Раніше ми писали, як отримати довідку про перебування військового у полоні.

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