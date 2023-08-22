В НАБУ сообщили о недоверии к действующей системе экспертизы

По мнению НАБУ, действующая система экспертизы неэффективна в производствах Антикоррупционного бюро.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины снова заявили о необходимости создания собственного экспертного учреждения.

Неэффективность существующей системы экспертизы в уголовных производствах, как говорится в отчете НАБУ за первое полугодие 2023 года, является настоящим вызовом для деятельности Антикоррупционного бюро.

«По состоянию на сегодняшний день сроки проведения экспертизы являются тем узким местом, которое тормозит скорость расследования уголовных дел. Действующая система экспертизы не имеет возможности оперативно, качественно и, главное, прозрачно сопровождать все производства НАБУ», - говорится в отчете Бюро.

Следовательно, Бюро будет добиваться создания «отдельного экспертного учреждения», которое «будет сертифицировано и будет соответствовать всем стандартам».

Напомним, что о необходимости создания собственного экспертного учреждения при НАБУ руководство Бюро сообщило еще в марте 2023 года.

Также в НАБУ сообщили, что Высший антикоррупционный суд должен ускорить темпы вынесения приговоров.

Автор: Вячеслав Хрипун

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