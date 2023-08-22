У НАБУ повідомили про недовіру до чинної системи експертизи

На думку НАБУ, діюча система експертизи неефективна в провадженнях Антикорупційного бюро.

У Національному антикорупційному бюро України знов заявили про необхідність створення власної експертної установи.

Неефективність існуючої системи експертизи в кримінальних провадженнях, як зазначено у звіті НАБУ за перше півріччя 2023 року, є справжнім викликом для діяльності Антикорупційного бюро.

«Станом на сьогодні терміни проведення експертизи є тим вузьким місцем, яке гальмує швидкість розслідування кримінальних справ. Чинна система експертизи не має змоги оперативно, якісно та, головне, прозоро супроводжувати всі провадження НАБУ», - зазначено у звіті Бюро.

Відтак, Бюро буде добиватися створення «окремої експертної установи», яка «буде сертифікована та відповідатиме всім стандартам».

Нагадаємо, що про необхідність створення власної експертної установи при НАБУ, керівництво Бюро повідомило ще у березні 2023 року.

Також, у НАБУ повідомили, що Вищий антикорупційний суд має пришвидшити темпи винесення вироків.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.