На Миколаївщині жінка ошукала понад 500 родин військових на темі обміну полонених

Шахрайка, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей.

На Миколаївщині жінка надурила на темі обміну полонених півтисячі родин, які розшукують рідних що опинилися в полоні. Зловмисниця, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За результатами комплексних заходів на Миколаївщині затримано шахрайку, яка, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей.

«За суму до 7 тис. грн за одного військового фігурантка обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан. Але одразу після отримання суми зловмисниця «обривала» комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

Таким чином зловмисниця ошукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн.

Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою «Пошук зниклих» та «Повертайся живим».

«Там вона пропонувала свої «детективні послуги» та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення «поточних» питань з пошуку зниклих», — додали в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості ошуканих громадян.

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