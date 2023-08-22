В Николаевской области женщина обманула более 500 семей военных на тему обмена пленных

Мошенница, прикидываясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выдумывала деньги из их семей.

В Николаевской области женщина обманула на теме обмена пленных полтысячи семей, которые разыскивают оказавшихся в плену родных. Злоумышленница, прикидываясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выдумывала деньги из их семей. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По результатам комплексных мероприятий на Николаевщине задержана мошенница, которая, прикидываясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выдумывала деньги из их семей.

«За сумму до 7 тыс. грн за одного военного фигурантка обещала его родным найти украинского защитника и предоставить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии. Но сразу после получения суммы злоумышленница «обрывала» коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родственниках-военнослужащих», — говорится в сообщении.

Таким образом злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.

Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием «Поиск пропавших» и «Возвращайся живым».

«Там она предлагала свои «детективные услуги» и отмечала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения «текущих» вопросов поиска пропавших», — добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.

В ходе обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.

В настоящее время задержанная сообщена о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взят под стражу.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и точного количества обманутых граждан.

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