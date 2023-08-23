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От 5 до 30 тысяч: какие выплаты получают киевляне-защитники и их семьи

00:10, 23 августа 2023
Столица в этом году оказывает материальную помощь более 31 тыс. защитников с инвалидностью и другим военным.
От 5 до 30 тысяч: какие выплаты получают киевляне-защитники и их семьи
Фото: УП
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В этом году Киев оказывает материальную помощь более 31 тысячи защитников с инвалидностью и другим военным. Выплаты составляют от 5000 до 30000 гривен. Об этом сообщает КГГА.

«Городские власти постоянно усовершенствуют систему оказания помощи нашим защитникам и защитницам и членам их семей. В частности, более 31 тысячи киевлян-участников АТО, защитников и защитниц с инвалидностью в этом году получили ежегодную материальную помощь. Город уже выплатил около 173 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Столица ежегодно выплачивает:

  • киевлянам-участникам АТО - по 5 тысяч гривен,
  • киевлянам-участникам АТО, защитникам и защитницам с инвалидностью I группы – по 30 тысяч гривен
  • киевлянам-участникам АТО, защитникам и защитницам с инвалидностью II группы – по 20 тысяч гривен.

Всего в 2023 году киевлянам этих категорий выплатят более 295 миллионов гривен, отмечают в КГГА.

В целом городской целевой программой «Забота. Навстречу киевлянам» на текущий год предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи киевлянам-защитникам и защитницам, а также их семьям.

«Помощь из городского бюджета получают члены семей киевлян-участников АТО, Героев Небесной Сотни и защитников и защитниц Украины. По 10 465 гривен Киев ежемесячно выплачивает нетрудоспособным родителям, женам/мужчинам, холостякам совершеннолетним детям с инвалидностью с детства I и II групп или людям с инвалидностью I группы. В 2023 году город уже выплатил адресную материальную помощь на общую сумму около 35 миллионов гривен членам семей киевлян-участников АТО, Героев Небесной сотни и защитников и защитниц Украины. До конца года эта сумма увеличится до 65 миллионов гривен», - говорится в сообщении КГГА.

Чтобы получить эти виды помощи, нужно обратиться в Департамент социальной политики КГГА или Центры предоставления административных услуг. Также можно обратиться за консультацией в КБУ «Киевский городской центр оказания помощи участнику АТО» («Киев Милитари Хаб») по адресу: ул. Бастионная, 11) или по телефону горячей линии 0800-300-633.

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