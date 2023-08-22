Українців попередили про продовження спеки, але будуть і дощі

У деяких областях прогнозуються короткочасні дощі з грозами.

Укргідрометцентр спрогнозував погоду на 23-25 серпня. У південних регіонах температура підніметься до 35 градусів, а на решті території термометри показуватимуть 29°.

У наступні три доби в країні переважатиме погода без опадів, лише біля Карпат і на північному сході країни місцями короткочасні дощі з грозами.

Температура на півдні вночі 17-23°, вдень 28-35°; на решті території вночі 13-20°, вдень 24-29°, на Закарпатті, в центральних та східних областях до 32°.

У п'ятницю також переважно без опадів. Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 27-33°; у північно-східних областях вночі 10-15°, вдень 22-27°; на решті території вночі 12-18°, вдень 24-30°.

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