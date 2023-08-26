Дерзкое ограбление на Киевщине: мужчина похитил из школы ноутбук

В селе Софиевская Борщаговка произошла дерзкая кража оргтехники.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Софиевской Борщаговке Киевской области правоохранители задержали мужчину, похитившего из школы ноутбук. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранителям сообщили, что днем неизвестный зашел в школу и вынес оттуда ноутбук. Позже злоумышленник был задержан. Им оказался 26-летний киевлянин, неоднократно совершавший аналогичные преступления на территории столицы.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК), следователи начали досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина задержал вора, который попытался ограбить его в супермаркете.

Также мы писали, что в Киеве мужчина втерся в доверие и похитил у женщины $120 000 и ювелирные изделия.

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