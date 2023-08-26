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Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

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5052 судьи в местных общих судах, 663 судьи в окружных административных судах, 1081 судья в общих апелляционных судах.

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Дерзкое ограбление на Киевщине: мужчина похитил из школы ноутбук

19:17, 26 августа 2023
В селе Софиевская Борщаговка произошла дерзкая кража оргтехники.
Дерзкое ограбление на Киевщине: мужчина похитил из школы ноутбук
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
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В Софиевской Борщаговке Киевской области правоохранители задержали мужчину, похитившего из школы ноутбук. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранителям сообщили, что днем неизвестный зашел в школу и вынес оттуда ноутбук. Позже злоумышленник был задержан. Им оказался 26-летний киевлянин, неоднократно совершавший аналогичные преступления на территории столицы.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК), следователи начали досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина задержал вора, который попытался ограбить его в супермаркете.

Также мы писали, что в Киеве мужчина втерся в доверие и похитил у женщины $120 000 и ювелирные изделия.

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