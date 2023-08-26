Зухвале пограбування на Київщині: чоловік викрав зі школи ноутбук

У селі Софіївська Борщагівка сталася зухвала крадіжку оргтехніки.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У Софіївській Борщагівці Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який викрав зі школи ноутбук. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронцям повідомили, що удень невідомий чоловік зайшов до школи і виніс звідти ноутбук. Згодом зловмисника затримали. Ним виявився 26-річний киянин, який неодноразово вчиняв аналогічні злочини на території столиці.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ) слідчі розпочали досудове розслідування.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік затримав крадія, який спробував пограбувати його у супермаркеті.

Також ми повідомляли, що у Києві чоловік втерся в довіру та викрав у жінки $120 000 і ювелірні вироби.

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