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Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Новий тимчасовий штат судів: скільки суддів буде в кожному суді України, документ

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  1. В Україні

Зухвале пограбування на Київщині: чоловік викрав зі школи ноутбук

19:17, 26 серпня 2023
У селі Софіївська Борщагівка сталася зухвала крадіжку оргтехніки.
Зухвале пограбування на Київщині: чоловік викрав зі школи ноутбук
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
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У Софіївській Борщагівці Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який викрав зі школи ноутбук. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронцям повідомили, що удень невідомий чоловік зайшов до школи і виніс звідти ноутбук. Згодом зловмисника затримали. Ним виявився 26-річний киянин, який неодноразово вчиняв аналогічні злочини на території столиці.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ) слідчі розпочали досудове розслідування.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік затримав крадія, який спробував пограбувати його у супермаркеті.

Також ми повідомляли, що у Києві чоловік втерся в довіру та викрав у жінки $120 000 і ювелірні вироби.

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