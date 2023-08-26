Этические принципы и ответственность нотариуса при совершении нотариальных действий: что важно знать

Нотариус несет весомую ответственность перед обществом, в связи с исполнением полномочий.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса напомнило нравственные принципы и ответственность нотариуса при совершении нотариальных действий. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что правовой статус нотариуса как субъекта, обеспечивающего защиту прав и законных интересов граждан, требует особого внимания, поскольку ежедневно к нотариусу обращаются граждане с разнообразными вопросами, требующими правовой помощи.

Сьогодні нотаріус - це не лише фахівець у сфері права, знання якого обмежуються аспектами застосування правових норм, а й фахівець, знання якого дотичні до ряду інших напрямів знань психології, соціології, мовознавства тощо.

Нотаріус несе вагому відповідальність перед суспільством, у зв`язку з виконанням повноважень. У відомстві підкреслюють, що така відповідальність постає також і перед колегами, адже формуючи власний професійний імідж, нотаріус впливає і на репутацію інституту нотаріату в Україні та рівня довіри громадян до нього.

Окрім того, діяльність установ нотаріату має беззаперечний вплив на більшість сфер суспільно-правового життя. Серед усіх видів правової діяльності саме нотаріальна діяльність посідає досить важливе місце, оскільки слугує втіленню соціально-правової функції - здійснення нотаріального посвідчення юридично значущих фактів та документів, які є необхідною складовою виникнення, зміни та припинення багатьох правових відносин.

Тому без перебільшення можна стверджувати, що у правосвідомості сучасної людини вже давно сформувалось уявлення, що нотаріальна дія дорівнює законній дії. Таке твердження також закріплено законодавчо, оскільки на осіб, які вчиняють нотаріальні дії, покладається підвищена моральна та юридична відповідальність за наслідки їх професійної діяльності.

Вагомою умовою професійного здійснення нотаріусами своїх обов`язків є усвідомлення та використання у своїй діяльності загальних моральних принципів та принципів професійної етики.

Фундаментальні аспекти функціонування правил професійної етики нотаріусів України закріплені, зокрема у:

Законі України «Про нотаріат»;

Правилах професійної етики нотаріусів України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2021;

Кодексі професійної етики нотаріусів України, затверджений на з’їзді нотаріусів України 20.04.2018.

У відомстві підкреслюють, що правила професійної етики, неухильне дотримання імперативних вимог щодо ввічливого та коректного спілкування з заявниками є обов’язковими для нотаріусів, а також поширюються на їх помічників, консультантів державних нотаріальних контор та нотаріальних архівів.

Порушення Правил тягне за собою відповідальність, зокрема та не виключно застосовується один з таких заходів стягнення: зауваження; попередження; направлення Нотаріальною палатою України подання на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю у зв’язку з порушенням нотаріусом Правил.

Підпунктом «і» пунктом 2 частини 1 статті 12 Закону України «Про нотаріат» визначено, що свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України, зокрема та не виключно, у разі неодноразового порушення нотаріусом Правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України.

Ранее в Минюсте предоставили разъяснение относительно регистрации нотариусов в ЕСИТС.

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