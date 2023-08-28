Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

Закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением для проведения обыска при наличии согласия лица, арендующего помещение, - позиция Верховного Суда.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

Уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста

Харьковский апелляционный суд отменил уклонисту возможность отбывания наказания с испытанием, отметив, что уклонение от призыва на военную службу создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности.

Получение второго высшего образования не будет мешать мобилизации лица, - Федор Вениславский анонсировал законопроект

По словам Федора Вениславского, сейчас имеют место злоупотребления, когда мужчины идут получать второе высшее образование и таким образом избегают мобилизации.

В Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене

Ранее приравнивание коррупционных преступлений к государственной измене анонсировал Владимир Зеленский.

  1. В Украине

Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года, — Резников

14:54, 28 августа 2023
Министр обороны подчеркнул, что для использования F-16 в Украине следует подготовить инфраструктуру.
Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года, — Резников
Фото: УП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина может начать использовать на фронте самолеты F-16 весной 2024 года. На подготовку инфраструктуры для таких самолетов в стране нужно 6 месяцев. Об этом в интервью Bild сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте, - ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - заявил Резников.

По его словам, для использования самолетов в Украине нужно подготовить инфраструктуру.

"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил министр обороны.

Резников заметил, что появление истребителей на фронте может "изменить правила игры" в войне.

Мы должны положить конец доминированию рф в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом", – отметил министр обороны.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что нужно Украине для превосходства в небе

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області