Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года, — Резников

Министр обороны подчеркнул, что для использования F-16 в Украине следует подготовить инфраструктуру.

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Украина может начать использовать на фронте самолеты F-16 весной 2024 года. На подготовку инфраструктуры для таких самолетов в стране нужно 6 месяцев. Об этом в интервью Bild сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте, - ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - заявил Резников.

По его словам, для использования самолетов в Украине нужно подготовить инфраструктуру.

"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил министр обороны.

Резников заметил, что появление истребителей на фронте может "изменить правила игры" в войне.

Мы должны положить конец доминированию рф в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом", – отметил министр обороны.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что нужно Украине для превосходства в небе.

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