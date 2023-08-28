Чехия против замораживания войны в Украине

Премьер-министр Чехии выступил о необходимости продолжать предоставление военной помощи Украине.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о важности прекращения попыток российской федерации восстанавливать свои зоны влияния, так как такие действия могут подбадривать не только режим путина, но и других агрессоров, – сообщает Ceske Noviny.

По его словам, перспективы быстрого урегулирования конфликта «оказались ограниченными и с каждым днем становятся еще менее вероятными», поскольку последствия российской агрессии «разнообразны и помогают разжигать напряжение», которое испытывает Чехия.

«Даже по мнению многих аналитиков существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому надо идти, но мы также должны держать его в голове и думать о нем в наших стратегиях», – сказал Фиала.

Премьер-министр Чехии убежден в том, что Чехия должна продолжать предоставление военной и другой помощи Украине, а также поддерживать ее интеграцию в Европейский Союз и НАТО. В то же время, он подчеркнул необходимость готовить планы для восстановления Украины после окончания войны.

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