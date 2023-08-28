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Здобуття другої вищої освіти не заважатиме мобілізації особи, — Федір Веніславський анонсував законопроект

За словами Федора Веніславського, зараз мають місце зловживання, коли чоловіки йдуть отримувати другу вищу освіту і таким чином уникають мобілізації.

У Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради

Раніше прирівняння корупційних злочинів до державної зради анонсував Володимир Зеленський.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Верховний Суд залишив в силі вирок лікарям-акушерам, які встановили неправильний діагноз, через що настала смерть потерпілої

ККС ВС: Для кваліфікації неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником не має значення, до якої категорії лікуючих лікарів належить винний – він безпосередньо обраний пацієнтом чи його призначено керівником закладу охорони здоров’я.

  1. У світі

Чехія проти замороження війни в Україні

16:07, 28 серпня 2023
Прем'єр-міністр Чехії виступив щодо потреби продовжувати надання військової допомоги Україні.
Чехія проти замороження війни в Україні
Джерело фото: outsourcingreview.org
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Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про важливість припинення спроб російської федерації відновлювати свої зони впливу, так як такі дії можуть підбадьорювати не лише режим путіна, а й інших агресорів, – повідомляє Ceske Noviny.

За його словами, перспективи швидкого врегулювання конфлікту «виявилися обмеженими та з кожним днем стають ще менш ймовірними», оскільки наслідки російської агресії «різноманітні і допомагають розпалювати напругу», яку відчуває Чехія.

«Навіть на думку багатьох аналітиків існує загроза тупикової ситуації і реальність замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний сценарій, за яким треба йти, але ми також повинні тримати його в голові і думати про нього в наших стратегіях», – скалав Фіала.

Прем'єр-міністр Чехії переконаний у тому, що Чехія має продовжувати надання військової та іншої допомоги Україні, а також підтримувати її інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО. Водночас, він підкреслив необхідність готувати плани для відновлення України після закінчення війни.

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