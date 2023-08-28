Чехія проти замороження війни в Україні

Прем'єр-міністр Чехії виступив щодо потреби продовжувати надання військової допомоги Україні.

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Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про важливість припинення спроб російської федерації відновлювати свої зони впливу, так як такі дії можуть підбадьорювати не лише режим путіна, а й інших агресорів, – повідомляє Ceske Noviny.

За його словами, перспективи швидкого врегулювання конфлікту «виявилися обмеженими та з кожним днем стають ще менш ймовірними», оскільки наслідки російської агресії «різноманітні і допомагають розпалювати напругу», яку відчуває Чехія.

«Навіть на думку багатьох аналітиків існує загроза тупикової ситуації і реальність замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний сценарій, за яким треба йти, але ми також повинні тримати його в голові і думати про нього в наших стратегіях», – скалав Фіала.

Прем'єр-міністр Чехії переконаний у тому, що Чехія має продовжувати надання військової та іншої допомоги Україні, а також підтримувати її інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО. Водночас, він підкреслив необхідність готувати плани для відновлення України після закінчення війни.

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