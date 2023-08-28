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Громадські організації, які опікуються людьми з інвалідністю, можуть отримати до півмільйона гривень: деталі

17:37, 28 серпня 2023
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю приймає конкурсні проекти до 7 вересня поточного року.
Громадські організації, які опікуються людьми з інвалідністю, можуть отримати до півмільйона гривень: деталі
Фото: Pexels
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Громадські об'єднання, що надають соцпослуги людям з інвалідністю, можуть отримати у 2023 році державну підтримку в розмірі до 500 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. 

Так, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю приймає конкурсні проекти до 7 вересня поточного року.

«Цьогоріч конкурс для громадських організацій, які представляють людей з інвалідністю, орієнтований на надання соціальних послуг. Ці послуги – виключно про доступ людини з інвалідністю та її родини до професійної допомоги в своїй громаді, забезпечення доступу до підтриманого проживання, догляду вдома, працевлаштування, адаптацію», – зазначила заступник міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

«В умовах повномасштабного вторгнення значно більша кількість людей потребує підтримки та допомоги, особливо це стосується найбільш вразливих категорій населення. Тому держава залучає громадські організації для спільної взаємодії в цьому напрямі, фінансуючи надання ними соціальних послуг. Ми зацікавлені залучити до цього конкурсу максимальну кількість громадських об’єднань. Звертаю увагу, якщо з певних технічних причин учаснику не вдасться подати заяву через платформу ВзаємоДія, увесь пакет документів він може скерувати на поштову та електронну адреси Фонду соціального захисту», – зазначив генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко.

Участь у конкурсі можуть взяти громадські об’єднання, які не менше року провадять статутну діяльність, надають соціальні послуги за місцем проживання, сприяють зайнятості осіб з інвалідністю та їх залученню до місцевої спільноти. Йдеться про такі послуги, як:

  • соціальний супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;
  • підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;
  • домашній догляд;
  • денний догляд;
  • натуральна допомога (надання необхідних товарів та послуг для комфортного побуту);
  • соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці;
  • соціальна адаптація;
  • переклад жестовою мовою;
  • фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями.

Для участі в конкурсі потрібно подати відповідну заяву та опис проекту через електронну систему проведення конкурсу (програмний модуль «Е-Конкурси» платформи ВзаємоДія). Під час реєстрації конкурсних пропозицій електронна система автоматично присвоїть учаснику унікальний код реєстрації у системі. Це – сигнал того, конкурсну пропозицію отримано.

В описі до проекту важливо вказати, як забезпечуватиметься безпека учасників проекту, а також як проект буде реалізовуватися в разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану.

На фізичну (вул. Фролівська 6/8, корпус 15А, м. Київ, 04070) та електронну ([email protected], сканкопії) адреси Фонду соціального захисту потрібно надіслати такі документи: оригінали кошторисів витрат, необхідні для виконання проекту; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію установчих документів громадського об’єднання (статут/положення), копію витягу з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних.

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