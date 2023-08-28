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  1. В Україні

Понад 11 тисяч українців отримали ваучер на навчання за державні кошти

17:02, 28 серпня 2023
Ваучер на навчання дає змогу отримати нову професію або спеціалізацію.
Понад 11 тисяч українців отримали ваучер на навчання за державні кошти
Джерело фото: Суспільне
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Вже з початку 2023 року понад 11 тисяч громадян України скористалися можливістю отримати державний ваучер на навчання, загальна вартість якого складає 59 мільйонів гривень, – повідомляє Міністерство економіки України.

Завдяки цим ваучерам українці отримують можливість отримати нову професію або спеціалізацію, щоб стати більш конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Державні ваучери надають можливість для наступних видів навчання:

  • перепідготовка у робітничій професії;
  • підготовка за конкретною спеціальністю;
  • підвищення рівня освіти;
  • спеціалізація та підвищення кваліфікації.

Ваучер можна використати для навчання за професіями та спеціальностями за рядом професій та спеціальностей.  Затребуваними спеціальностями та професіями, які нині опановують українці, є:

  • медсестринство, психологія, соціальна робота;
  • водій автотранспортних засобів, водій навантажувача, тракторист-машиніст;
  • електрогазозварник, електромонтер, охоронник, швачка;
  • кухар, кондитер.

Для отримання ваучера заявку можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого Державного центру зайнятості.

Раніше ми писали, хто та за яких умов може отримати ваучери на навчання.

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