У розвідці повідомили, скільки ракет залишилося в рф

За даними ГУР, наразі рф має щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад пів тисячі кілометрів.

У розвідці підрахували, яка кількість ракет залишилась у росії. Так, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна заявив, що рф має в своєму арсеналі щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад пів тисячі кілометрів. Тут не йдеться про надзвукові протикорабельні ракети Х-22 повітряного базування великої дальності.

За даними ГУР, у ворога є близько:

– 270 одиниць балістичних і крилатих ракет "Іскандер";

– 140 крилатих ракет "Калібр";

– 100 (загальна кількість) Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Крім того, додав Скібіцький, у запасах рф може бути ще орієнтовно 75 аеробалістичних "Кинжалів". Ці ракети значно швидші, ніж "Калібри" та "Іскандери", можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка вдесятеро вища за швидкість звуку, і маневрувати в польоті. Дальність становить 2000 км, а якщо їх запускають із літака – то 3000 км.

За його словами, що сьогодні окупанти менше використовують ракети Х-101, якщо порівнювати з масованими атаками восени 2022 року. Причин, за його словами, дві: по-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити, по-друге – намагаються накопичити запас.

"Згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов’язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – запаси. Бо ці ракети вважаються точнішими й ефективнішими, якщо порівнювати, наприклад, із крилатими Х-555, Х-22 або навіть "Калібрами", які ми успішно збиваємо", – пояснив Скібіцький.

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