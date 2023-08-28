Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Здобуття другої вищої освіти не заважатиме мобілізації особи, — Федір Веніславський анонсував законопроект

За словами Федора Веніславського, зараз мають місце зловживання, коли чоловіки йдуть отримувати другу вищу освіту і таким чином уникають мобілізації.

У Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради

Раніше прирівняння корупційних злочинів до державної зради анонсував Володимир Зеленський.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Верховний Суд залишив в силі вирок лікарям-акушерам, які встановили неправильний діагноз, через що настала смерть потерпілої

ККС ВС: Для кваліфікації неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником не має значення, до якої категорії лікуючих лікарів належить винний – він безпосередньо обраний пацієнтом чи його призначено керівником закладу охорони здоров’я.

  1. В Україні

У розвідці повідомили, скільки ракет залишилося в рф

17:20, 28 серпня 2023
За даними ГУР, наразі рф має щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад пів тисячі кілометрів.
У розвідці повідомили, скільки ракет залишилося в рф
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У розвідці підрахували, яка кількість ракет залишилась у росії. Так, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна заявив, що рф має в своєму арсеналі щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад пів тисячі кілометрів. Тут не йдеться про надзвукові протикорабельні ракети Х-22 повітряного базування великої дальності.

За даними ГУР, у ворога є близько:

– 270 одиниць балістичних і крилатих ракет "Іскандер";

– 140 крилатих ракет "Калібр";

– 100 (загальна кількість) Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Крім того, додав Скібіцький, у запасах рф може бути ще орієнтовно 75 аеробалістичних "Кинжалів". Ці ракети значно швидші, ніж "Калібри" та "Іскандери", можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка вдесятеро вища за швидкість звуку, і маневрувати в польоті. Дальність становить 2000 км, а якщо їх запускають із літака – то 3000 км.

За його словами, що сьогодні окупанти менше використовують ракети Х-101, якщо порівнювати з масованими атаками восени 2022 року. Причин, за його словами, дві: по-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити, по-друге – намагаються накопичити запас.

"Згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов’язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – запаси. Бо ці ракети вважаються точнішими й ефективнішими, якщо порівнювати, наприклад, із крилатими Х-555, Х-22 або навіть "Калібрами", які ми успішно збиваємо", – пояснив Скібіцький.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області