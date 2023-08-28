В разведке сообщили, сколько ракет осталось в рф

По данным ГУР, в настоящее время рф имеет по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более полутысячи километров.

В разведке подсчитали, какое количество ракет осталось в рф. Так, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина заявил, что россия имеет в своем арсенале по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более полутысячи километров. Здесь речь не идет о сверхзвуковых противокорабельных ракетах Х-22 воздушного базирования большой дальности.

По данным ГУР, у врага есть приблизительно:

– 270 единиц баллистических и крылатых ракет "Искандер";

– 140 крылатых ракет "Калибр";

– 100 (общее количество) Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью.

Кроме того, добавил Скибицкий, в запасах рф может быть еще ориентировочно 75 аэробалистических "Кинжалов". Эти ракеты значительно быстрее, чем "Калибры" и "Искандеры", могут лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в десять раз выше скорости звука, и маневрировать в полете. Дальность составляет 2000 км, а если их запускают с самолета – то 3000 км.

По его словам, сегодня оккупанты меньше используют ракеты Х-101, если сравнивать с массированными атаками осенью 2022 года. Причин, по его словам, две: во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить, во-вторых – пытаются накопить запас.

"Согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор – запасы. Потому что эти ракеты считаются более точными и более эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми Х-555, Х-22 или даже "Калибрами", которые мы успешно сбиваем", - объяснил Скибицкий.

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