Украина может пройти зиму без отключений света только если не будет российских обстрелов энергетики, — Галущенко

Украина планирует пройти зиму без отключения света, для этого необходимы ресурсы. Но такой сценарий возможен при отсутствии российских ударов по энергосистеме. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.
«Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага – достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы», – заявил Галущенко.
По его словам, в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов отключения света вводить не намерены.
«Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер», - добавил министр.
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