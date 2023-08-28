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  1. В Украине

Украина может пройти зиму без отключений света только если не будет российских обстрелов энергетики, — Галущенко

20:45, 28 августа 2023
Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если рф не будет наносить удары по энергосистеме.
Украина может пройти зиму без отключений света только если не будет российских обстрелов энергетики, — Галущенко
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Украина планирует пройти зиму без отключения света, для этого необходимы ресурсы. Но такой сценарий возможен при отсутствии российских ударов по энергосистеме. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.

«Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага – достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы», – заявил Галущенко.

По его словам, в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов отключения света вводить не намерены.

«Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер», - добавил министр.

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