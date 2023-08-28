«Укрпочта» запускает благотворительную почтовую марку ко Дню памяти погибших защитников Украины

В почтовом маркете «Укрпочты» открыт предзаказ на марочный лист.

Источник фото: Тelegram / igorsmelyansky

«Укрпочта» 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, выпустит новую благотворительную почтовую марку «Вечная память!» тиражом 500 тысяч экземпляров. Средства, вырученные от продажи марок, пойдут на поддержку семей военнослужащих, которые погибли, защищая Украину, – сообщает пресс-служба почтового оператора.

К почтовой марке выпущен конверт «Первый день».

Тираж почтовой марки составит 500 000 экземпляров. Номинал - U = 12,00 грн (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели).

С сегодняшнего дня, 28 августа, в почтовом маркете открывается предзаказ на марочный лист. Каждый может приобрести не более 10 листов одновременно.

Отправка почтовых марок начнется после 29 августа.

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