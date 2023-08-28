«Укрпошта» запускає благодійну поштову марку до Дня памʼяті загиблих захисників України

В поштовому маркеті «Укрпошти» відкрито передзамовлення на марковий аркуш.

Джерело фото: Тelegram / igorsmelyansky

«Укрпошта» 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, випустить нову благодійну поштову марку «Вічна памʼять!» тиражем 500 тисяч екземплярів. Кошти, виручені від продажу марок, підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну, – повідомляє пресслужба поштового оператора.

До поштової марки випущено конверт «Перший день».

Тираж поштової марки становитиме 500 000 екземплярів. Номінал — U = 12,00 грн (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі).

Відсьогодні, 28 серпня, в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на марковий аркуш. Кожен може придбати не більш як 10 аркушів одночасно.

Відправлення поштових марок розпочнеться після 29 серпня.

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