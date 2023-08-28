Україна може пройти зиму без відключень світла, лише якщо не буде російських обстрілів енергетики, — Галущенко

Україна зможе обійтися без відключень світла взимку лише в тому випадку, якщо рф не завдаватиме ударів по енергосистемі.

Україна планує пройти зиму без відключення світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.

«Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак. Мета ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з точки зору утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані», - заявив Галущенко.

За його словами, у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли відключення світла вводити не мають наміру.

«Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер», - додав міністр.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.