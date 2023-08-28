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  1. В Украине

Более 11 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за государственные средства

17:02, 28 августа 2023
Ваучер на обучение позволяет получить новую профессию или специализацию.
Более 11 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за государственные средства
Источник фото: Суспільне
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Уже с начала 2023 года более 11 тысяч граждан Украины воспользовались возможностью получить государственный ваучер на обучение, общая стоимость которого составляет 59 миллионов гривен, - сообщает Министерство экономики Украины.

Благодаря этим ваучерам украинцы получают возможность получить новую профессию или специализацию, чтобы стать более конкурентоспособными на современном рынке труда.

Государственные ваучеры предоставляют возможность для следующих видов обучения:

  • переподготовка по рабочей профессии;
  • подготовка по конкретной специальности;
  • повышение уровня образования;
  • специализация и повышение квалификации.

Ваучер можно использовать для обучения по профессиям и специальностям по ряду профессий и специальностей.  Востребованными специальностями и профессиями, которые сейчас осваивают украинцы, являются:

  • медсестринство, психология, социальная работа;
  • водитель автотранспортных средств, водитель погрузчика, тракторист-машинист;
  • электрогазосварщик, электромонтер, охранник, швея;
  • повар, кондитер.

Для получения ваучера заявку можно подать онлайн или же лично прийти в ближайший Государственный центр занятости.

Ранее мы писали, кто и при каких условиях может получить ваучеры на обучение.

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