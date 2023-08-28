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Общественные организации, которые занимаются людьми с инвалидностью, могут получить до полумиллиона гривен: детали

17:37, 28 августа 2023
Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью принимает конкурсные проекты до 7 сентября текущего года.
Общественные организации, которые занимаются людьми с инвалидностью, могут получить до полумиллиона гривен: детали
Фото: Pexels
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Общественные объединения, предоставляющие соцуслуги людям с инвалидностью, могут получить в 2023 году государственную поддержку в размере до 500 тысяч гривен. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Так, Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью принимает конкурсные проекты до 7 сентября текущего года.

«В этом году конкурс для общественных организаций, представляющих людей с инвалидностью, ориентирован на предоставление социальных услуг. Эти услуги – исключительно о доступе человека с инвалидностью и его семье к профессиональной помощи в своем обществе, обеспечении доступа к поддержанному проживанию, уходу за домом, трудоустройству, адаптации», – отметила заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева.

«В условиях полномасштабного вторжения значительно большее количество людей нуждается в поддержке и помощи, особенно это касается наиболее уязвимых категорий населения. Поэтому государство привлекает общественные организации для совместного взаимодействия в этом направлении, финансируя предоставление социальных услуг. Мы заинтересованы в привлечении к этому конкурсу максимального количества общественных объединений. Обращаю внимание, если по определенным техническим причинам участнику не удастся подать заявление через платформу ВзаємоДія, весь пакет документов он может направить по почтовому и электронному адресам Фонда социальной защиты», – отметил генеральный директор Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Виталий Музыченко.

Участие в конкурсе могут принять общественные объединения, которые не менее года осуществляют уставную деятельность, оказывают социальные услуги по месту жительства, способствуют занятости лиц с инвалидностью и их привлечению в местное сообщество. Речь идет о таких услугах, как:

  • социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • поддержанное проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью;
  • домашний уход;
  • дневной уход;
  • натуральная помощь (предоставление необходимых товаров и услуг для комфортного обихода);
  • социальное сопровождение при трудоустройстве и на рабочем месте;
  • социальная адаптация;
  • перевод на жестовой язык;
  • физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются на колесных креслах, с интеллектуальными, сенсорными, физическими, моторными, психическими и поведенческими нарушениями.

Для участия в конкурсе следует подать соответствующее заявление и описание проекта через электронную систему проведения конкурса (программный модуль «Е-Конкурси» платформы ВзаємоДія). При регистрации конкурсных предложений электронная система автоматически присвоит участнику уникальный код регистрации в системе. Это сигнал того, конкурсное предложение получено.

В описании проекта важно указать, как будет обеспечиваться безопасность участников проекта, а также как проект будет реализовываться в случае изменения ситуации в условиях военного положения.

На физический (ул. Фроловская 6/8, корпус 15А, г. Киев, 04070) и электронный ([email protected], сканкопии) адрес Фонда социальной защиты нужно прислать следующие документы: оригиналы смет расходов, необходимые для выполнения проекта; копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, копию учредительных документов общественного объединения (устав/положение), копию выписки из Реестра поставщиков и социальных получателей.

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