Забрала з закладу аванс, який не платила: суд покарав зухвалу шахрайку

Шахрайка заволоділа грошовими коштами потерпілих на суму 6 000 гривень.

Жителька Київщини постала перед судом - вона шахрайським шляхом заволоділа чужими коштами. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

У відомстві зазначили, що неодноразово судима 26-річна жителька Київської області шляхом обману персоналу закладів дозвілля міста Черкаси заволодівала грошовими коштами клієнтів, залишеними в якості авансу.

«Жінка представлялася клієнткою закладу, яка залишила авансовий платіж для проведення заходу, та просила повернути гроші у зв’язку з непередбачуваними обставинами», - сказано у повідомленні.

Таким чином, шахрайка заволоділа грошовими коштами потерпілих на суму 6 000 гривень.

Суд визнав жінку винною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді 2 років і 3 місяців позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 18-річному уродженцю Запорізької області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Додамо, у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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