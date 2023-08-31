Вступ до профтеху: дедлайн вступної кампанії продовжили

Вступники, які не встигли чи не наважились подати документи, отримали більше часу для цього кроку.

У Міністерстві освіти і науки повідомило, що вступну кампанію до закладів професійно-технічної освіти у 2023 році продовжили.

Тепер вступники, які не встигли чи не наважились подати документи, можуть зробити це до 1 жовтня.

«Це означає, що у вас є місяць, щоб точно зібрати всі документи або ж остаточно ухвалити рішення про навчання», – інформують у міністерстві.

За словами директорки директорату професійної освіти МОН Ірини Шумік, продовження термінів вступу – це виграшний час насамперед для вступників із територій проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Раніше ми писали, що МОН пропонує вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я.

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