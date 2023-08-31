На Київщині археологи знайшли унікальні артефакти X-XI століття, фото

Археологи дослідили 300 квадратних метрів та зафіксували 12 середньовічних захоронень.

Фото: facebook.com/ostrivproject

У Київській області археологи знайшли унікальні артефакти III–XI століття під час розкопок могильника Острів у Рокитнянському районі, на правому березі річки Рось. Про це поінформували у проєкті «Острів».

Археологи повідомили, що дослідили 300 квадратних метрів та зафіксували 12 середньовічних захоронень різного ступеню збереженості, а ще більше двох десятків різночасових об’єктів, переважно — черняхівської культури (III–V століть).

Вперше на пам’ятці зафіксовано залізні серпи т. зв. «салтівського типу», що датуються другою половиною X – початком XI ст.

Також вперше в похованні зафіксовано давньоруських гончарний горщик першої половини–середини XI ст.

В одному з поховань виявлено виту шийну гривну типу Totenkrone. Уперше зафіксовано трапецієподібну підвіску з тонкого листа бронзи покритого шаром білого металу.

Фото: facebook.com/ostrivproject

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