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  1. В Украине

В Украине почти 11 млн человек имеют проблемы с доступом к воде и гигиеническим услугам, — ООН

22:41, 15 сентября 2023
Отмечается, что около 700 тысяч человек пользовались водой из Каховского водохранилища.
В Украине почти 11 млн человек имеют проблемы с доступом к воде и гигиеническим услугам, — ООН
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Около 11 миллионов человек в Украине испытывают проблемы с доступом к воде, санитарии и гигиеническим услугам. Об этом заявил спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП) Савиано Абреу в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, начиная с февраля прошлого года доступ к питьевой воде в Украине ухудшился.

"Около 700 тысяч человек были обеспечены водой из Каховского водохранилища. Эти люди находятся в группе риска. У некоторых уже нет воды. Но в общей сложности примерно 11 миллионов человек по всей стране испытывают проблемы с доступом к воде, санитарии и гигиеническим услугам. Это огромная цифра , огромная проблема", – отметил Абреу.

Как сообщили в ООН, их доступ к левому берегу Днепра по-прежнему почти невозможен.

"В первые дни после разрушения мы действительно имели связь с другой стороной, мы связывались с общинами и немного понимали уровень потребностей. Но мы не можем поехать и проверить, мы не можем увидеть ситуацию. И, что хуже, мы не могли пересечь реку и помочь людям. А количество ударов по Херсону после ноября только возросло, и продолжает расти. Мы не считаем, что на другом берегу реки Днепр ситуация может отличаться", – пояснил спикер.

Он заявил, что ООН регулярно посылает сообщения рф для предоставления доступа для отправки команд на левый берег Херсонщины. Однако переговоры по этому поводу не слишком успешны.

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