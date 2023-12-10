В Африке остановили испытания вакцины против ВИЧ из-за низкой эффективности препаратов

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Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

  1. В мире

В Африке остановили испытания вакцины против ВИЧ из-за низкой эффективности препаратов

20:40, 10 декабря 2023
Испытания вакцины против ВИЧ, которое называют "последним броском кубика", приостановлено из-за плохих результатов.
В Африке остановили испытания вакцины против ВИЧ из-за низкой эффективности препаратов
Источник фото: BBC
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Первое испытание двух комбинированных вакцин для предотвращения ВИЧ в Африке приостановили после того, как были получены неустойчивые результаты. Исследование от PrEPVacc проводилось африканскими и европейскими учеными и включало тестирование на 1,5 тысячи добровольцев в Уганде, Танзании и Южной Африке. Однако выводы исследователей свидетельствуют, что эти вакцины не оказывают значительного влияния на снижение риска заражения, - пишет CNN.

Участники исследования, в том числе 87% женщин, подвергались вакцинации, однако препараты не продемонстрировали большой эффективности в предотвращении ВИЧ-инфекции. Главный исследователь PrEPVacc, Понтиано Калибу, подчеркнул необходимость пересмотра подходов и технологий в разработке вакцин, особенно с учетом важности этой проблемы для Африки.

Директор PrEPVacc Юджин Рузагира выразил надежду в будущей разработке эффективной вакцины против ВИЧ, подчеркивая важность научных исследований, которые ведут к изменениям в здоровье общин. Он признал важность этого исследования, которое способствовало построению доверия с важнейшими общинами.

Исследователи надеются обнародовать полные результаты по компонентам вакцины в рамках испытания PrEPVacc весной 2024 года.

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