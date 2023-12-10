В Африке остановили испытания вакцины против ВИЧ из-за низкой эффективности препаратов

Испытания вакцины против ВИЧ, которое называют "последним броском кубика", приостановлено из-за плохих результатов.

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Первое испытание двух комбинированных вакцин для предотвращения ВИЧ в Африке приостановили после того, как были получены неустойчивые результаты. Исследование от PrEPVacc проводилось африканскими и европейскими учеными и включало тестирование на 1,5 тысячи добровольцев в Уганде, Танзании и Южной Африке. Однако выводы исследователей свидетельствуют, что эти вакцины не оказывают значительного влияния на снижение риска заражения, - пишет CNN.

Участники исследования, в том числе 87% женщин, подвергались вакцинации, однако препараты не продемонстрировали большой эффективности в предотвращении ВИЧ-инфекции. Главный исследователь PrEPVacc, Понтиано Калибу, подчеркнул необходимость пересмотра подходов и технологий в разработке вакцин, особенно с учетом важности этой проблемы для Африки.

Директор PrEPVacc Юджин Рузагира выразил надежду в будущей разработке эффективной вакцины против ВИЧ, подчеркивая важность научных исследований, которые ведут к изменениям в здоровье общин. Он признал важность этого исследования, которое способствовало построению доверия с важнейшими общинами.

Исследователи надеются обнародовать полные результаты по компонентам вакцины в рамках испытания PrEPVacc весной 2024 года.

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