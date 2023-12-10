В Африці зупинили випробування вакцини проти ВІЛ через низьку ефективність препаратів

Випробування вакцини проти ВІЛ, яке називають «останнім кидком кубика», призупинено через погані результати.

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Перше випробування двох комбінованих вакцин для запобігання ВІЛ у Африці призупинили після того, як були отримані нестійкі результати. Дослідження від PrEPVacc проводилося африканськими та європейськими науковцями та включало тестування на 1,5 тисячі добровольців в Уганді, Танзанії та Південній Африці. Однак висновки дослідників свідчать, що ці вакцини не мають значного впливу на зниження ризику зараження, – пише CNN.

Учасники дослідження, зокрема 87% жінок, піддавалися вакцинації, проте препарати не продемонстрували великої ефективності у запобіганні ВІЛ-інфекції. Головний дослідник PrEPVacc, Понтіано Калібу, підкреслив необхідність перегляду підходів та технологій у розробці вакцин, особливо з урахуванням важливості цієї проблеми для Африки.

Директор PrEPVacc Юджин Рузагіра висловив надію у майбутній розробці ефективної вакцини проти ВІЛ, наголошуючи на важливості наукових досліджень, які ведуть до змін у здоров'ї громад. Він визнав важливість цього дослідження, яке сприяло побудові довіри з найважливішими громадами.

Дослідники сподіваються оприлюднити повні результати щодо компонентів вакцини у рамках випробування PrEPVacc навесні 2024 року.

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