В Україні 11 грудня прогнозують до 8 градусів тепла, подекуди мокрий сніг і дощ

Синоптики прогнозують часом невеликий, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг та дощ.

Зображення: freepik.com

У понеділок в Україні хмарно, місцями невеликий мокрий сніг і дощ. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики у понеділок прогнозують часом невеликий, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг та дощ.

«У східних та центральних областях ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман.

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; вночі у східних та західних областях 1-6° морозу, вдень у південній частині 3-8° тепла», - розповіли синоптики.

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