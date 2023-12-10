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Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

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Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. В Україні

У Львівській ОДА відповіли, чому дороги області розчищені «не так добре, як хотілося б»

17:23, 10 грудня 2023
В ОДА пояснили, що видатки з Державного дорожнього фонду, які раніше спрямовували виключно на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, тепер скеровують в загальний бюджет держави для підтримки ЗСУ.
У Львівській ОДА відповіли, чому дороги області розчищені «не так добре, як хотілося б»
Джерело фото: loda.gov.ua
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Львівська обласна рада ухвалила рішення № 519 від 14.11.2023, яким обмежила здійснення непершочергових видатків упродовж 2023-2024 років. Цим рішенням обмежили видатки, необхідні для утримання та невідкладних ремонтів доріг загального користування місцевого значення Львівщини, в тому числі і на зимове утримання автошляхів області.

Видатки з Державного дорожнього фонду, які раніше спрямовували виключно на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, тепер скеровують в загальний бюджет держави для підтримки ЗСУ.

Про це повідомили у Львівська ОДА.

Водночас там наголосили, щоб не допустити ускладнень у русі транспортних засобів, Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА як балансоутримувач автомобільних доріг загального користування місцевого значення доручив підрядним організаціям виконувати вимоги договорів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у зимовий період в межах наявного фінансового ресурсу.

«Однак рішенням ЛОР № 519, яким визначили пріоритетні видатки обласного бюджету, обмежили фінансування на експлуатаційне утримання автодоріг місцевого значення. Відтак на сьогодні неможливо в повному обсязі забезпечити виконання робіт із зимового утримання всіх доріг місцевого значення в області», - пишуть у ОДА.

У обласній державній адміністрації зазначають, що насамперед снігоочисна техніка працює на автошляхах області, де інтенсивність руху транспорту найвища.

«Департамент робить все, що від нього залежить, аби максимально очищати дороги у зимовий період. Але, зважаючи на той фінансовий ресурс, який є, вже зараз маємо розуміти, що забезпечити належне утримання доріг, як це було у попередні роки, – неможливо.

Просимо жителів Львівської області враховувати всі вищенаведені фактори і з розумінням поставитися до цієї ситуації», - наголосили у ОДА.

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