У Львівській ОДА відповіли, чому дороги області розчищені «не так добре, як хотілося б»

В ОДА пояснили, що видатки з Державного дорожнього фонду, які раніше спрямовували виключно на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, тепер скеровують в загальний бюджет держави для підтримки ЗСУ.

Джерело фото: loda.gov.ua

Львівська обласна рада ухвалила рішення № 519 від 14.11.2023, яким обмежила здійснення непершочергових видатків упродовж 2023-2024 років. Цим рішенням обмежили видатки, необхідні для утримання та невідкладних ремонтів доріг загального користування місцевого значення Львівщини, в тому числі і на зимове утримання автошляхів області.

Видатки з Державного дорожнього фонду, які раніше спрямовували виключно на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, тепер скеровують в загальний бюджет держави для підтримки ЗСУ.

Про це повідомили у Львівська ОДА.

Водночас там наголосили, щоб не допустити ускладнень у русі транспортних засобів, Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА як балансоутримувач автомобільних доріг загального користування місцевого значення доручив підрядним організаціям виконувати вимоги договорів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у зимовий період в межах наявного фінансового ресурсу.

«Однак рішенням ЛОР № 519, яким визначили пріоритетні видатки обласного бюджету, обмежили фінансування на експлуатаційне утримання автодоріг місцевого значення. Відтак на сьогодні неможливо в повному обсязі забезпечити виконання робіт із зимового утримання всіх доріг місцевого значення в області», - пишуть у ОДА.

У обласній державній адміністрації зазначають, що насамперед снігоочисна техніка працює на автошляхах області, де інтенсивність руху транспорту найвища.

«Департамент робить все, що від нього залежить, аби максимально очищати дороги у зимовий період. Але, зважаючи на той фінансовий ресурс, який є, вже зараз маємо розуміти, що забезпечити належне утримання доріг, як це було у попередні роки, – неможливо.

Просимо жителів Львівської області враховувати всі вищенаведені фактори і з розумінням поставитися до цієї ситуації», - наголосили у ОДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.